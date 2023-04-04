Чем удобрять розы, чтобы они цвели еще роскошнее: секрет опытных садоводов

Для подкормки цветов понадобится абсолютно натуральный ингредиент

Весной розы нужно не только своевременно обрезать, а и уделить внимание подкормке растений. Опытные садоводы не советуют использовать химические удобрения, ведь есть более эффективная, зато полностью натуральная альтернатива.

Для удобрения роз идеально подойдет банановая кожура, благодаря которой вы получите много пышных и роскошных цветов. Об этом пишет Express.co.uk.

Так, банановая кожура обеспечивает многие питательные вещества, необходимые розам для цветения, плюс садовникам не нужно предварительно компостировать продукт. Эксперт по садоводству Анжела Слейтер отметила, что банановая кожура богата калием, который необходим для стимулирования цветения роз. Он также способствует фотосинтезу, который является основой роста всех растений. Банановая кожура также содержит серу, марганец, кальций и магний, а они жизненно важны для здорового роста растений.

Обычно садовники просто раскладывают банановую кожуру на почве у основания растений. Также вы можете смочить кусочки кожуры водой. По желанию смешайте банановую кожуру с компостом и разложите вокруг корней роз.

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