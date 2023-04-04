Зная эту хитрость, ваши растения будут сильными и здоровыми: названо идеальное время для их полива

Правильный полив позволяет получать сильнорослые и устойчивые к болезням растения.

Вода является жизненно важным элементом для растений, ведь она переносит питательные вещества из почвы в клетки растений. И оказывается, что успешный полив растений зависит не только от количества воды, а также от того, когда вы их поливать.

Чтобы получить сильные и здоровые растения, важно регулярно и вовремя поливать их в соответствии с их потребностями и избегать чрезмерного полива, который также может им навредить, пишет santeplus. Многие дачники считают, что лучшее время — это утро, однако это совсем не так.

Когда правильно поливать растения

Каждому огороднику следует знать, что идеальное время для полива растений зависит от сезона:

В периоды сильной жары, то есть летом, желательно поливать растения вечером. Это ограничивает потерю воды за счет испарения и сохраняет растения и почву увлажненными. Если вы поливаете растения утром, в самые жаркие часы, вода может испариться до того, как растения впитают ее должным образом. Таким образом, ни земля, ни растения не могли остыть.

При низких температурах и прохладных ночах не рекомендуется поливать растения вечером. Это увеличит свежесть почвы и может навредить росту не очень выносливых растений, которые плохо переносят холода и мороза. Кроме того, вода может замерзнуть, если температура будет очень низкой. В этом случае поливать растения лучше утром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи сеют в апреле, чтобы получить ранний урожай в начале лета. А еще мы писали, как выбрать соседа по грядке для популярных культур на огороде.