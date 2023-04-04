Кусты клубники засыплют вас ароматными плодами: эффективные советы, как увеличить урожай ягоды вдвое

Благодаря этим советам вы улучшите плодоношение вашей клубники

Клубника – неприхотливый в уходе фруктовый кустарник. Однако для получения щедрого урожая этой ароматной ягоды все же требуются определенные меры.

Чтобы повысить урожайность клубники, выращиваемой в открытом грунте, учитывайте следующие 5 факторов, пишет santeplus. Принимая все это во внимание, вы добьетесь успеха в выращивании клубники и повысите ее урожайность.

Как увеличить урожай клубники

Выбор правильного сорта клубники

Урожайность клубники зависит от выращиваемого сорта. Действительно, вечноплодная клубника может давать клубнику каждый год, в период с июня по июль, а затем давать новый урожай с середины августа, в меньших количествах, не опасаясь периодов сильной жары. Что касается неремонтантной, то ее урожай не продлевается. Они производят клубнику только с середины мая до конца июня.

Подготовка почвы перед посадкой клубники

Чтобы клубника хорошо развивалась и улучшала свое плодоношение, целесообразно выбирать почву, подходящую для ее выращивания. Эта ягода ценит мягкую и глубокую почву, которая остается прохладной даже летом. Также клубнике нужна дренирующая и рыхлая почва, то есть легкая. Поскольку клубника любит богатую почву, рекомендуется вносить в почву органические удобрения, богатые азотом и углеродом. Также обратите внимание на рН почвы. Известковая почва может привести к хлорозу, болезни растений, вызывающей пожелтение листвы.

Мульчируйте клубнику

Мульчирование клубники защищает ее от плесени, отпугивает слизней и сохраняет прохладу почвы, что позволяет сократить количество поливов. Кроме того, мульчирование помогает ограничить развитие сорняков.

Для подкормки клубники выберите удобрение, богатое калием, чтобы стимулировать плодоношение.

Полив клубники

Корни клубники неглубокие. Идеальным будет поливать их небольшими количествами, каждый день летом, особенно в случае сильной жары. Избегайте избыточной влажности, которая может задушить корни. Также избегайте полива плодов, так как это может привести к их гниению.

Обрезка клубники

Обрезка растений стимулирует их цветение и плодоношение, а также делает их более сильными и тем самым защищает от болезней. Чтобы увеличить плодоношение клубники, важно регулярно обрезать кусты. Для этого удалите листья взрослых кустов, так как они замедляют развитие плодов. Также обрезают тонкие кусты, на которых нет плодов, и растения без ягод.

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