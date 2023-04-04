Опасно для жизни: три причины, по которым нельзя оставлять зарядку телефона в розетке

Позаботьтесь о своей безопасности и не оставляйте зарядку в розетке без смартфона

Очень часто владельцы смартфонов заряжают свои гаджеты неправильно. Большинство оставляет зарядное устройство в розетке после того, ка кот него отключили телефон. Однако, эксперты не советую так делать.

На портале Nnews рассказали о том, почему это небезопасно и как может сказаться на дальнейшем использовании зарядного устройства. Есть три причины, по которым не следует оставлять зарядное устройство в розетке.

Пожарная опасность

Самая распространенная причина, по которой не стоит оставлять зарядное устройство, это вероятность возникновения пожара. Дело в том, что зарядка, даже когда не используется, она все равно подключена к источнику питания. Из-за этого может произойти перегрев и, как следствие, возгорание. Исследования показали, что зарядка смартфона может перегреваться до такой степени, что она может зажечь даже горючие материалы.

Потребление электроэнергии

Несмотря на то, что к зарядному устройству не подключен телефон, оно все равно продолжает потреблять электроэнергию. Это может сказаться на платежках за коммуналку. И даже если в месяц это будет небольшая сумма, то за год вы сможете существенно переплатить за электроэнергию.

Ухудшение работы зарядки

Если часто оставлять зарядное устройство в розетке, то со временем оно может хуже работать. Телефон будет плохо заряжаться или и вовсе не будет заряжаться из-за поврежденного зарядного устройства. Это негативно скажется на работе смартфона: он начнет медленнее работать или быстрее разряжаться. Тогда вам придется покупать новое зарядное, а это дополнительные траты из вашего бюджета.

Итак, если вы не хотите переплачивать за свет, ухудшить работоспособность смартфона и спровоцировать пожар, то лучше всего не оставлять зарядное устройство в розетке после зарядки телефона. Помните, что защита своего дома и здоровья должна быть всегда на первом месте.

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