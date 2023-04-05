Самые модные шорты 2023 года: как выглядит звездная вещь и с чем ее носить (фото)

Ультракороткие шорты возвращаются не только на подиумы, но и на улицы

Этой весной модницам есть из чего выбирать: в тренды возвращаются многие вещи из прошлых сезонов, которые можно отлично сочетать с разными стилями. Например, ретро-кроссовки из 90-х, которые будут подходить и к трикотажным платьям, и к юбкам карго, и к рваным джинсам.

Но это далеко не все — будут в 2023-м и свежие идеи или, по крайней мере, не столь "давние". Мировые дизайнеры в этом году снова сделали ставку на ультракороткие шорты, уже получившие популярность несколько сезонов назад. Вот только в модном сезоне весна-лето 2023 года известные бренды советуют сделать выбор в пользу эффектных стилистических сочетаний, передает vogue.ua. Как выглядят выигрышные модели таких ультракоротких шорт и с чем их сочетать, рассказываем дальше.

Главный фокус дизайнеров теперь — на материалах. У Loewe появились кожаные мини-шорты, соединенные с короткой замшевой дубленкой. А вот Coperni презентовали замшевые шорты, которые выгодно смотрятся с полосатой рубашкой. Это сочетание — новый взгляд на классику офисного гардероба.

Chanel предлагает носить короткие шорты как дополнительный слой — с полупрозрачным макси-платьем. Уравновесить образ помогут туфли Мэри Джейн, которые снова попали в топы этой весной, а также мини-сумка и объемные серьги. Как сделать образ более ярким, знают в Hermes: просто выберите для верха красочную шелковую блузу.

Можно последовать и примеру Max Mara: серо-зеленый total look бренд составил из длинного пальто, кроп-топа, модных ультракоротких шорт и трикотажной балаклавы. А вот Rotate в модном сезоне весна-лето2023 год представили собственное видение "канадского смокинга": жакет, топ и шорты с высокой посадкой, украшенные блестящими камнями.

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