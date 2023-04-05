Как удачно посадить огурцы, чтобы они завалили вас урожаем: шесть важных вещей, которые нужно знать

Для успешного посева огурцов необходимо учитывать эти 6 факторов.

Огурцы — это популярный овощ, который на своем участке выращивает каждый огородник. И если вы хотите, чтобы уже летом вы собирали вкусные зеленые плоды — важно правильно огурцы посадить.

Чтобы успешно выращивать это овощное растение и получать хрустящий и сочный урожай, необходимо сначала успешно завершить этап посева, пишет портал santeplus. Принимая во внимание эти 6 факторов, у вас получится получить здоровые и крепкие растения, которые впоследствии дадут обильный урожай огурцов.

Как правильно сажать огурцы

Соблюдайте сроки посева огурцов

Идеальное время для посева огурцов — с марта по май. Если вы хотите посеять семена в марте, вы должны сделать это под отапливаемым укрытием. Только после того, как семена прорастут, можно пересаживать рассаду в открытый грунт. Но делать это нужно только в конце заморозков, т. е. с середины мая.

Выбирайте почву, подходящую для выращивания огурцов

Огурцы предпочитают хорошо дренированную, глубокую, рыхлую, т. е. легкую, предварительно обработанную почву. Огурец также ценит богатую гумусом почву, что означает, что она богатая растительными остатками.

Держите семена огурцов в тепле, чтобы способствовать прорастанию

Для прорастания семенам необходимо тепло. Причем для успешного посева огурцов в грунт важно дождаться окончания заморозков, чтобы семенам хватило тепла и солнца.

Сохранение влаги для успешного прорастания семян огурцов

Семенам также нужна влага для прорастания. Не забывайте проверять почву каждый день и поливать ее по мере необходимости. Однако избегайте чрезмерного полива, так как это может привести к гниению корней и увяданию молодых растений.

Обеспечьте освещенность молодых растений огурцов.

Семена огурца нуждаются в солнечном свете, как только они начинают прорастать, а не только в защите от ветра.

Знайте, когда обрезать и пересаживать молодые растения огурцов

Пересадка рассады касается только посевов, проводимых в помещении. Когда молодые растения достигнут примерно 3 см в высоту, обрежьте те, которые кажутся вам слабыми, чтобы оставить только сильнорослые растения. Когда сохраненные вами растения достигнут 5 см в высоту, пересадите их в грунт, на солнечное место.

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