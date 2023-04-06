Традиции Чистого четверга: обязательно ли устраивать уборку и что нельзя делать в праздник

Главный смысл Чистого четверга заключается не в генеральной уборке

Накануне важного церковного праздника в апрельском календаре — Пасхи — верующие встречают Великий, или как еще его называют Чистый четверг. Христиане западного обряда, то есть по григорианскому календарю, отмечают эту дату в 2023 году в четверг, 6 апреля (восточного, по юлианскому соответственно – 13 апреля).

"Телеграф" рассказывает, в чем смысл праздника Чистый четверг и что не следует делать в этот день. Эта дата у многих ассоциируется с обязательной генеральной уборкой, но это не совсем корректно.

Великий четверг: история праздника

Великий четверг Страстной седмицы посвящен важному эпизоду из библейских писаний – Тайной Вечери. Так, Господь Иисус Христос установил Святое Причастие (Евхаристию) – Таинство Церкви (с его помощью верующие очищаются от грехов и соединяются с всевышним).

Почему Чистый четверг так называется? Во время Тайной Вечери Иисус омыл ноги своим ученикам, так он продемонстрировал пример братской любви, жертвенности и служения ближним. Вероятно, из-за буквальной трактовки события праздник получил такое название. Но прилагательное "чистый" вовсе не связано с обязательной уборкой жилища или купанием в этот день. Суть события в том, чтобы исповедоваться и причаститься ради очищения от грехов.

Беато Анджелико "Тайная вечеря" (монастырь Сан-Марко, Флоренция)

Нужно ли убираться на Чистый четверг

Ежегодно Православная церковь Украины на своих площадках в соцсетях развенчивает миф касательно смысла праздника Чистый четверг. Священнослужители подчеркивают, что главное значение даты заключается не в генеральной уборке, мытье окон или стирки. Самое важное, чему должны уделить внимание верующие в этот день, это очищение собственной души. Утром в Великий четверг прихожане могут причаститься, вечером – ознакомиться с двенадцатью отрывками из Евангелия, где говорится о страданиях Иисуса Христа и его распятии.

Конечно, церковь не запрещает убираться в доме в Чистый четверг. Вы можете привести помещение в порядок и заняться выпечкой пасок. Тем не менее, в приоритете должно быть обращение к всевышнему. Очень важно встретить этот праздник с чистой душой, а уже затем думать о буквальном понимании чистоты.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Церковь не выдвигает строгих запретов в Чистый четверг. Однако народная традиции предполагает ряд ограничений, которым могут следовать верующие в праздничную дату:

Нельзя давать в долг.

Стоит отложить венчание, крещение и поминание.

Запрещено ссориться и ругаться.

Лучше не оставлять грязные вещи в доме.

Запрещается употреблять непостные блюда (разрешена теплая пища, но растительная).

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают Пасху в 2023 году католики, а когда православные. Накануне праздника есть еще одна важная дата – Страстная пятница.