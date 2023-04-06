Что делать с огурцами, чтобы они не горчили: хитрости, о которых огородники часто забывают

Огурцы обрадуют невероятно вкусным и обильным урожаем если вы воспользуетесь этими советами

Наверняка каждый огородник сталкивался с такой проблемой, как горькие огурцы. Почему же овощ начинает горчить, и что же мешает вырастить вкусные и сочные плоды — мы и расскажем далее.

Вырастить сочные и сладкие огурцы – вполне реальная задача, если знать простые уловки, пишет prostoway. И перед тем, как предпринимать какие-то действия, нужно определить причины, из-за которых огурцы могут горчить.

Причины появления горечи у огурцов

Огурцы вырастут кривыми и невероятно горькими, если погода будет с резкими перепадами температуры. Огурцы не любят морозы.

Также не стоит сажать овощ на бедной почве. Избегайте глинистого или песчаного грунта.

Однако и это еще не все. Растение не будет полноценно развиваться без должного полива. Не экономьте на воде.

Как ухаживать за огурцами, чтобы они не росли с горечью

Обязательно удобряйте грядки перегноем, биогумусом и компостом. Не лишним будет полив огурцов с "дополнениями": травяными настоями из крапивы, ромашки или одуванчика. Осуществляйте полив в зависимости от погодных условий:

2 раза в неделю при нормальных условиях,

в жару – ежедневно, чтобы почва не пересыхала.

Раньше мы рассказывали о двух растениях, которые погубят вам весь урожай. Их точно не стоит сажать возле других культур, ведь урожая вы можете просто не дождаться.