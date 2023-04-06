Что делать с огурцами, чтобы они не горчили: хитрости, о которых огородники часто забывают
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Огурцы обрадуют невероятно вкусным и обильным урожаем если вы воспользуетесь этими советами
Наверняка каждый огородник сталкивался с такой проблемой, как горькие огурцы. Почему же овощ начинает горчить, и что же мешает вырастить вкусные и сочные плоды — мы и расскажем далее.
Вырастить сочные и сладкие огурцы – вполне реальная задача, если знать простые уловки, пишет prostoway. И перед тем, как предпринимать какие-то действия, нужно определить причины, из-за которых огурцы могут горчить.
Причины появления горечи у огурцов
- Огурцы вырастут кривыми и невероятно горькими, если погода будет с резкими перепадами температуры. Огурцы не любят морозы.
- Также не стоит сажать овощ на бедной почве. Избегайте глинистого или песчаного грунта.
- Однако и это еще не все. Растение не будет полноценно развиваться без должного полива. Не экономьте на воде.
Как ухаживать за огурцами, чтобы они не росли с горечью
- Обязательно удобряйте грядки перегноем, биогумусом и компостом.
- Не лишним будет полив огурцов с "дополнениями": травяными настоями из крапивы, ромашки или одуванчика. Осуществляйте полив в зависимости от погодных условий:
- 2 раза в неделю при нормальных условиях,
- в жару – ежедневно, чтобы почва не пересыхала.
Раньше мы рассказывали о двух растениях, которые погубят вам весь урожай. Их точно не стоит сажать возле других культур, ведь урожая вы можете просто не дождаться.