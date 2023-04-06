В чем замочить сеянку, чтобы получить хороший урожай: секреты опытных огородников

С этим лайфхаком невероятный урожай вам гарантирован.

Чтобы получить хороший урожай любого овоща, растениями нужно уметь правильно сажать, а после — как за ними ухаживать. И конечно же не стоит забывать про удобрения. И сегодня мы хотим поговорить о том, как правильно сажать лук, а именно сеянку, чтобы получить невероятный урожай.

Хороший урожай лука можно собрать если перед посадкой вы замочите посадочный материал в одном "секретном растворе", пишет портал prostoway. Отметим сразу, ничего сверхъестественного в этом удобрении нет и его легко приготовить самостоятельно.

В чем замочить сеянку для хорошего урожая

Все что вам нужно — это сода и вода. Такой раствор обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами, поэтому если замочить в нем лук перед посадкой, он будет более устойчив к заболеваниям, а также не будет идти в стрелку. Более того, лук получит полезные питательные вещества, содержащиеся в соде, благодаря которым он будет лучше расти.

Как приготовить "чудо-раствор": возьмите 1 столовую ложку соды и растворите в литре воды, нагрейте все примерно до температуры 60 градусов, а когда вода немного остынет, замочите в ней лук примерно на 40 минут.

Стоит отметить, что перед замачиванием нужно снять верхний слой луковой шелухи из сеянки, но не весь. Полностью луковицу обнажать не нужно. После замачивания хорошенько просушите сеянку и высаживайте на грядке.

Раньше мы рассказывали, чем поливать лук, чтобы повысить его урожайность. В полив можно включить подкормки, которые защитят растение от болезней и вредителей.