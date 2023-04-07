Прокуратура рф проверит, финансирует ли Валерий Меладзе украинскую армию

Замалчивающий войну в Украине певец попал в "черный список" московской прокуратуры

Известного певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, которого в кремле ранее заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины, теперь официально проверят на этот предмет.

Об этом сообщают росСМИ. "В настоящее время прокуратуре москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в тексте. Отмечается, что соответствующее поручение поступило от генпрокуратуры россии.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Валерий Меладзе пытается "маневрировать" между обоими государствами и усидеть на двух стульях. Буквально через несколько часов после нападения россии он записал видеообращение с призывом прекратить войну, а позже – уже в январе этого года – во время концерта в Дубае со сцены ответил на лозунг "Слава Украине!". Правда, быстро "дал заднюю", заявив, что он "вне политики".

Этот инцидент вызвал волну негодования у россиян. После критики в свой адрес жителями страны-агрессорши певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт".