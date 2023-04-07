Что посадить возле яблони, чтобы плодов было в разы больше: топ-3 "помощника"

Правильное "соседство" растений решает много проблем

Уход за садом – одна из обязанностей каждого хорошего дачника. Без своевременного вмешательства и правильного ухода за деревьями не стоит ждать хорошего урожая. Это касается, в том числе и яблонь, которым с наступлением нового сезона жизненно необходимы несколько специальных процедур.

А чтобы повысить урожайность этого популярного фруктового дерева, можно воспользоваться несколькими "народными" подсказками. В частности, посадить у яблони пару растений, которые считаются для нее "хорошими соседями" и способствуют образованию большего количества завязей. О каких именно культурах идет речь, рассказывает prostoway.

Бархатцы

Этот цветок очень популярен, ведь не только украшает участок, но и имеет свойство отгонять многих вредителей. Бархатцев боятся, например, тля, колорадские жуки, проволочники, медведка, нематоды, кроты и многие другие пакостники, которые только и ждут случая уничтожить ваш урожай. Кроме того, этот цветок улучшает состояние почвы и может противостоять появлению сорняков.

Календула

Еще один надежный защитник культурных растений от всевозможных вредителей и одновременно — прекрасная приманка для божьих коровок, которые не прочь полакомиться тлей, и насекомых-опылителей. Последние, кстати, помогут вам получить больший урожай яблок, ведь завязей на дереве заметно увеличится. Также это растение подпитывает почву и будет расти на том же участке много лет подряд.

Фацелия

Декоративное растение, которое считается прекрасным сидератом. Этот красивый цветок также привлечет внимание пчел и джемов, поэтому завязей на деревьях существенно увеличится, и, как следствие, увеличится и ваш урожай яблок. Кроме того, фацелия быстро оздоровит почву, сделав ее при этом более рыхлой и плодородной.

Раньше мы рассказывали о старом, однако очень эффективном дедовском способе прогнать из сада тлю. Чтобы не использовать лишний раз "химию", можно приготовить натуральный домашний раствор против этих вредителей. Основная его "фишка" состоит в том, что он не только уничтожит тлю, но и подлечит пострадавшие растения.