Духовка будет сиять: простой способ избавиться от жира

Вам понадобится полчаса времени и простые подручные средства

Жирная духовка — это беда для любой хозяйки. Чтобы ее отчистить от жира, копоти и грязи они прибегают к разным методам, но те не всегда помогают.

На портале Pixelinform рассказали о том, как при помощи простых подручных средств очистить духовку от жира. Эти средства вы найдете на своей кухне.

Чтобы сделать духовку идеально чистой, вам понадобятся уксус и сода. Вылейте 0,5 стакана уксуса в глубокую миску и поместите ее в духовку. Разогрейте духовку до максимальной температуры о оставьте на 10-15 минут. После чего выключите ее, но не открывайте дверцу еще 10 минут.

После чего смочите губку водой, нанесите на нее соду и протрите стенки шкафа. Жир и грязь легко будут отходить от стенок и ваша духовка через несколько минут будет сиять от чистоты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как избавиться от жира на сковородке при помощи подручных средств. Опытные хозяйки давно пользуются этим способом.