Вербное воскресенье в 2023-м: как освятить вербу в церкви или дома

Освятить веточки вербы, которая является главным атрибутом праздника, можно и в домашних условиях

Праздник Вербное воскресенье в этом году христиане восточного обряда отмечают 7 апреля. По церковному календарю событие называется — Вход Господень в Иерусалим, и относится праздник к числу двунадесятых.

Одним из главных символов Благовещения являются пушистые веточки вербы, которые издавна принято освящать, а затем приносить домой в качестве оберега от зла. Более подробно о традициях Вербного воскресенья читайте в материале "Телеграфа".

Традиции Вербного Воскресенья

Это последний день перед Страстной неделей. В Вербное воскресенье верующие идут в церковь, чтобы освятить пушистые ветви вербы. Эти веточки принято хранить дома в течение всего года до следующей Пасхи. Считается, что освященными они отгоняют недобрых людей, болезни, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез.

Стоит объяснить, что вербовые ветви символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса Христа при входе в Иерусалим. Поскольку в наших краях пальм нет, церковники заменили их вербой, которая растет именно в это время.

Как правильно святить вербу дома

Так как из-за войны с российскими оккупантами многие верующие не смогут посетить церковь в этот день, освятить вербу, которая бы приносила удачу дому и его жильцам на протяжении года, можно и в домашних условиях. Достаточно купить веточки вербы, окропить их дома святой водой и от чистого сердца прочитать:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

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