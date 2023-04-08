Режим "инкогнито" не гарантирует полной анонимности: как правильно чистить кэш в Chrome

Два чрезвычайно простых способа уберечь свои данные от злоумышленников

Режим анонимного просмотра в браузере Google Chrome — довольно популярная функция, которая позволяет пользователям просматривать сайты в сети, не оставляя никаких следов на устройстве. В таком режиме вы получаете временный сеанс веб-просмотра и по его завершении вся история веб-просмотра, файлы cookie и другая информация удаляется. Однако, как выяснилось, это вовсе не означает, что вы получаете стопроцентную конфиденциальность и никто не сможет узнать, что именно вы просматривали.

Режим анонимного просмотра не делает вас полностью анонимными, как думает большинство пользователей. Хотя сам Google и не собирает никаких данных, пока вы работаете в режиме "инкогнито", ваш интернет-провайдер (ISP), может спокойно отслеживать все, что вы искали, передает itechua. Как сохранить свою конфиденциальность, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться этими данными, рассказываем далее.

DNS-кэш — "ключ" к вашим данным

Существует такая малоизвестная штука как DNS-кэш. Это временная база данных, которая содержит записи обо всех последних посещениях и попытках посещений вами веб-сайтов и другие IP-адреса сайтов — даже в режиме "инкогнито". Она используется, чтобы при повторном посещении страницы загружались быстрее, а хранится локально — непосредственно на вашем компьютере. И здесь есть обратная сторона медали: этот кэш может помочь технически подкованному человеку с командным терминалом и физическим доступом к вашему ПК подглядывать за вашей активностью в Интернете.

Как защититься от этого?

Для того, чтобы найти и полностью очистить кэш DNS вручную, нужно ввести в адресную строку следующую команду: chrome://net-internals/#dns и нажать Enter. Тогда выберите пункт DNS (слева) и нажмите "Очистить кэш хоста". Это полностью уничтожит локально сохраненную копию всех веб-сайтов, которые вы посетили, в том числе и анонимно.

Есть и другой способ: если вы пользуетесь ПК с Windows или Mac, вы можете просто открыть командную строку cmd и ввести ipconfig/flushdns, нажать Enter и быть уверенным, что ваша история DNS-кэша исчезла.

Раньше мы рассказывали, как в пару кликов заставить свой телефон работать нормально – после этого он перестанет "подвисать" из-за переполненного кэша в Telegram. Процесс можно автоматизировать, чтобы не приходилось постоянно заниматься этим вручную.