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Страстная неделя 2023: что запрещено делать перед Пасхой и в чем особенность каждого дня

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Каждый день Страстной Седмицы имеет особое сакральное значение
Каждый день Страстной Седмицы имеет особое сакральное значение. Фото velychlviv.com

Рассказываем, что нужно делать во время Великой недели, а что — категорически запрещается

Сразу после Вербного воскресенья начинается предпасхальная Страстная неделя. Это особый период года, когда христиане должны соблюдать самые строгие запреты — и в пище, и просто в жизни. В канун Пасхи не проводят обряды венчания и крещения – в храмах всю неделю проходят торжественные службы и подготовка к самому светлому празднику года.

Каждый день Страстной Седмицы имею свое название, обычаи, традиции и свои запреты. Как называются дни этого предпасхального периода, чем особенный каждый из них и что ни в коем случае нельзя делать на протяжении всей Страстной недели, рассказывает "Телеграф".

Страстная неделя: значение каждого дня и даты в 2023 году

Страстная неделя – один из важнейших периодов в церковном году. Дата его начала и завершения ежегодно меняется, ведь зависит от даты Пасхи. В 2023 году у православных (христиан восточного обряда) она будет с понедельника, 10 апреля, до субботы, 15 апреля.

Великий понедельник — 10 апреля

В этот день верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого собственные братья продали в рабство — он стал прообразом Спасителя. В этот день во время службы в храме читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы — символ нераскаянной души. Также в Великий понедельник начинают совершать чин мироварения — готовят миро, которое применяют для помазания после крещения и во время других церковных обрядов. В его состав входят полсотни различных масел и трав, а процесс приготовления занимает всего три дня. В этот день разрешается убирать дома и наводить порядок в хозяйстве, также можно возиться на земле.

Великий вторник — 11 апреля

В этот день вспоминают Евангельские события разоблачения Иисусом Христом книжников и фарисеев, а еще — притчи о Страшном суде, конце света и дани кесарю. В целом во время богослужения священники вспоминают наставления и разговоры Христа с учениками. В Великий вторник принято приводить в порядок свою одежду: все должно быть выстирано и поглажено, без дыр.

Великая среда — 12 апреля

Именно в этот день Иуда предал Христа за 30 серебряников. Также в Великую среду вспоминают Марию Магдалину, которая омыла ноги Спасителя и вытерла их собственными волосами. С этого дня начинается самая кропотливая подготовка к Пасхе — дню воскресения Иисуса Христа. В Великую среду в храмах в последний раз читают молитву с поклонами — потом поклоны во время литургии отменяются вплоть до Троицы. Считается, что в среду Господь искупил наши грехи, поэтому исповедоваться советуют именно в этот день. Ограничений по домашней работе нет.

Великий четверг (Чистый четверг) — 13 апреля

Этот день считают днем установления таинства причастия, поэтому православные обычно на Великий четверг идут к причастию. Во время Тайной вечери Христос дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Это есть тело Мое и эта кровь Моя". В храмах в Чистый четверг проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий" — она самая длинная среди всех в течение всего года. В это время верующие вспоминают о страданиях Господа и всю службу стоят с зажженными свечами, которые нужно донести домой и лишь там потушить.

В Великий четверг дома проводится генеральная уборка перед Пасхой, пекут куличи и начинают красить яйца. Есть и одна традиция, связанная с этим днем: еще до восхода солнца нужно искупаться и очиститься.

Великая пятница (Страстная пятница) — 14 апреля

Самый скорбный день в году, ведь, согласно Библии, именно в пятницу распяли Иисуса. В храмах в этот день проходит литургия воспоминания мук Христовых: из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего в гробу, а верующие поклоняются этой святыне. Любая работа в этот день — под запретом.

Великая суббота (Лазарева суббота) — 15 апреля

В этот день проводится последнее богослужение Страстной седмицы, когда священники рассказывают, как похоронили Иисуса. Считается, что после своей смерти он спустился в ад и избавил души праведников. В храмах в субботу проходят торжественные службы, а священнослужители уже надевают светлые праздничные ризы. Начинается освящение принесенных куличей и яиц. Однако самая главная служба года начинается вечером – в то время, когда в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

В этот день люди могут доделать все свои дела по дому и хозяйству, если не успели сделать это на неделе. Однако есть один важный запрет: в субботу перед Пасхой не дают в долг, ведь, согласно приметам, денег у человека, делающего такую услугу, не будет водиться.

Что категорически запрещено делать всю Страстную неделю

  1. Нельзя есть молочные и мясные блюда, рыбу и яйца.
  2. Под запретом любое веселье, танцы и пение.
  3. Считается грехом удовлетворять интимные желания.
  4. Нельзя в этот период отказывать в помощи. Считается, что на Страстную неделю сам Господь в подобии человека может о чем-нибудь просить.
  5. Нельзя ссориться и сердиться, под запретом также зависть и ложь.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года. На этот месяц приходится не только Благовещение, Вербное воскресенье и светлая Пасха, но и Радоница (так называемые "Проводы").

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#Запреты #Пасха #Чистый четверг #Страстная пятница #Страстная неделя #Лазарева субота