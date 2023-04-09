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Вербное воскресенье 9 апреля: что строго запрещено делать в этот светлый праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В этот день верующие украшают свои дома ивовыми ветвями
В этот день верующие украшают свои дома ивовыми ветвями. Фото pixabay.com

Не желательно 9 апреля устраивать шумных гуляний и отказывать в помощи

За неделю до празднования Пасхи, по церковному календарю христиане восточного обряда отмечают еще один не менее важный церковный праздник, который также относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. Дата праздника переходящая, потому что зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В 2023-м году Вербное воскресенье по юлианскому календарю отмечается 9 апреля.

Христианам в этот день принято идти в храм и освящать веточки вербы, которые уже освященными приносят удачу дому и его жильцам на протяжении целого года. Также в Вербное Воскресенье готовят паски — традиционный пасхальный хлеб.

В этот период все еще продолжается самый строгий Великий пост, но на праздники он ослабляется, поэтому на Вербное воскресенье можно позволить себе рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда и совсем немного вина.

Вербное Воскресенье 2023: что нельзя делать 9 апреля

  • Шить, вязать, вышивать и заниматься работой по дому. Запрещен также физический труд.
  • Веселиться и посещать увеселительные заведения.
  • Употреблять алкоголь.
  • Есть пищу животного происхождения.
  • Ссориться, ругаться, сквернословить, желать другим зла.
  • Отказывать в помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине в 2023 году отмечается Чистый четверг. Ежегодно праздник приходится на разные числа в зависимости от даты Пасхи. Кроме того мы сообщали, когда в 2023 году отмечается Страстная пятница — один из важнейших дней последней недели перед Пасхой.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Верба #Вербное воскресенье