Поливальный понедельник 2023: что можно и нельзя делать в первый день после Пасхи

Название за этим праздником закрепилось не случайно

На второй день после светлого праздника Пасхи, который христиане западного обряда отмечали 9 апреля, по традиции отмечают Поливальный понедельник. Его еще называют Обливным, Мокрым или Водяным понедельником — из-за своеобразного обычая обливать водой окружающих.

У католиков второй день после Пасхи называется Пасхальным, однако в ряде стран, в частности в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, а также частично в Сербии и на западе Украины на следующий день после Светлого Христова Воскресенья отмечается Поливальный понедельник. Он имеет большую популярность у православных христиан, которые отмечают церковные праздники за юлианским календарем.

Поливальный понедельник: главные традиции

Главный традицией этого праздника, как вытекает из названия, является обливание водой окружающих. Считается, что этот ритуал приносит богатство и удачу тому, кого обливают. Больше всего доставалось девушкам — таким образом их наделяли еще большей красотой и здоровьем. Парни же поливали тех девушек, которые им больше всего нравились, а в ответ от девиц получали писанки.

По традиции, в Поливальный понедельник парни обливают девушек водой

В первый день после Пасхи есть также традиция ходить в гости к родственникам, друзьям, угощать друг друга пасхальными сладостями, которые были освящены накануне в церкви. "Христос воскрес!" — приветствуют люди друг друга в этот день. "Воистину воскрес!" — говорят в ответ.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Грустить и думать о плохом.

Ругаться, ссориться и злиться.

Переедать и употреблять алкоголь.

Заниматься любой работой и домашними делами.

Сидеть дома в одиночестве.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда начинается Страстная неделя и какие запреты она предполагает. Также мы писали, какие еще церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года.