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Как приготовить удобрение для помидоров из четырех копеечных ингредиентов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Завалит урожаем томатов
Завалит урожаем томатов. Фото freepik.com

Это средство отлично подойдет и для других культур

Для активного роста и обильного плодоношения помидоры можно и не удобрять дорогими покупными и химическими средствами. Приготовить эффективную подкормку для этой овощной культуры можно с помощью простых копеечных ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Опытные огородники заявляют, что для приготовления натурального средства пригодятся продукты, которые есть на даче или в квартире. Как пишет "Земляк", удобрение отлично подойдет не только для подкормки томатов, но и для других овощных культур.

Как приготовить удобрение для помидоров

Берем трехлитровую банку, высыпаем в нее две столовые ложки сахара и пакетик сухих дрожжей. Заливаем все водой, размешиваем и даем постоять, чтобы сверху получилась обильная пена. Затем в пустое десятилитровое ведро кладем полкило сухарей и один килограмм высушенной картофельной шелухи. Добавляем воды в половину емкости и вливаем смесь из банки в ведро. Закрываем крышкой и оставляем в теплом месте на неделю. Спустя это время разводим удобрение водой в соотношении 1:10 и поливаем им кусты помидоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем поливать помидоры на огороде категорически нельзя. Именно из-за полива зависит, будут ли болеть растения.

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#Помидоры #Томаты