Точно будет острым: чем можно наточить нож дома, если нет точильного камня

Эти простые, но действенные советы полезно знать абсолютно всем

Для любой хозяйки важно, чтобы в доме были хорошо наточены ножницы, ножи и другие необходимые предметы быта. Но порой под рукой не оказывается точильного камня или другого специального приспособления, чтобы наточить ножи.

Что делать в такой ситуации рассказали на портале Prosto Way. Для того, чтобы наточить ножи подручными средствами, вам понядобится тарелка или, к примеру, обычная пилочка для ногтей.

Тарелка

Вам необходимо взять фарфоровую тарелку и перевернуть ее вверх дном. Найдите на обороте тарелки твердую белую полосу и быстро проведите по ней несколько раз лезвием ножа. После этого промойте его проточной водой.

Пилочка для ногтей

Также, если у вас под рукой есть пилочка для ногтей, можно использовать ее для заточки ножей. Для начала положите пилочку на жесткую поверхность, после чего лезвием ножа проведите по ней несколько раз. Следует быть осторожными, чтобы не пораниться.

Камень

Если нож затупился на природе, то вас выручит обычный камень, но важно, чтобы он был гладким. Возьмите нож и несколько раз проведите лезвием по камню. Также можно взять два камня, зажать между ними лезвие ножа и силой протянуть. После этого необходимо тщательно вымыть нож, чтобы избавить его от грязи и пыли.

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