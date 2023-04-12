У кого День ангела 12 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 12 апреля, отмечается Великая Среда, Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день хомяков и рок-н-ролла. Также в этот день носители четырех имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 12 апреля

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память". Изначально оно звучало как "Зехариах", после трансформировалось в "Захарий", и сегодня уже звучит как просто "Захар".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий". Интересно, что от того же еврейского имени также произошли такие распространенные по всему миру имена как Джон, Иоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Джованни.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Ян, — многие считают, что это имя может иметь общее происхождение с именем Иван и происходить от библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также считают, что это имя могло произойти и от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 12 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие традиции связаны с празднованием Великой Среды, которая в 2023 году выпадает на 12 апреля перед Пасхой.