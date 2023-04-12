В ресторанах повара мясо замачивают в секретном ингредиенте: трюк, который приведет вас в восторг

Попробуйте — вы будете впечатлены

У каждой хозяйки есть свои секреты на кухне. Однако есть хитрости, о которых знают только опытные повара.

"Главред" узнал об одном невероятной хитрости, с помощью которой у них получается нежное и сочное мясо. Она состоит в том, что мясо перед приготовлением нужно замочить.

В чем замочить мясо, чтобы оно было мягким

Немногие знают, что если мясо замочить в молоке, у вас получится невероятно нежное и сочное мясо. Именно этой хитростью пользуются опытные повара.

Сколько времени нужно вымачивать мясо

Здесь все зависит от вида блюда, которое вы хотите приготовить. Если вы готовите куриные отбивные, то замочить мясо в молоке нужно на 2 часа. Час — два в молоке существенно улучшает вкус мяса.

После молочных процедур даже самое жесткое мясо станет невероятно мягким. Однако здесь следует подержать продукт в молоке в течение 8-10 часов. Вы будете удивлены, какой сочной станет говядина, свинина или баранина, вымоченная в молоке.

Как вымачивать мясо

Положите мясо в небольшую емкость и залейте его молоком так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Если из этого мяса вы будете готовить отбивные, то можете его заранее порезать и слегка отбить. Далее просто оставьте мясо мариноваться в холодильнике.

Кстати, отбить мясо вполне возможно даже при отсутствии специального молотка. "Телеграф" рассказывал, что может помочь приготовить прекрасные отбивные.