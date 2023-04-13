Четверговая соль: когда и как готовить "магическую специю"

Четверговая соль считается очень мощным оберегом

Чистый четверг в 2023 году в Украине выпадает на 13 апреля. По традиции этого дня не только наводят порядок в своих домах, готовятся к большому празднику и пекут паски. Лишь один раз в год — в Чистый четверг в канун Пасхи готовят четверговую соль.

По поверьям, такая соль обладает целебными свойствами, а также служит мощным оберегом. Рассказываем, как приготовить чёрную четверговую соль в домашних условиях.

Четверговая соль – церковное значение и народные традиции

Это запеченная специальным образом черная соль, по поверьям, наделенная особым религиозным содержанием. Она упоминается в Ветхом Завете. Пророк Елисей применил ее для очищения от горечи водного источника в городе Иерихон. Он помолился Богу и бросил соль в воду. Тогда вода стала пригодной для питья.

Этнографы считают, что соль сжигали и использовали в качестве оберега еще в дохристианской традиции. Знахари издавна лечили ею кожные заболевания и использовали ее для гадания и защиты от отрицательной энергии.

Как и для чего готовить четверговую соль

При приготовлении соли следует соблюдать определенные правила. В доме должно быть чисто, уютно и мирно. После приготовления в воскресенье на Пасху соль несут в церковь и освящают вместе с другими продуктами и используют по необходимости до следующего Чистого четверга.

Вот несколько способов применения четверговой соли в хозяйстве и народной магии:

Щепотку четверговой соли добавляют в купель младенца, чтобы малыш был здоров и к нему не клеились болячки.

Такую соль держат на столе, чтобы в доме всегда было изобилие.

В поездку можно насыпать четверговой соли в маленький мешочек и приколоть к одежде, чтобы все прошло успешно и без проблем.

От ссор в семье кладут мешочек четверговой соли в постель.

Четверговую соль добавляют в воду для умывания, чтобы надолго сохранять красоту.

Исследователи народных обычаев сообщают, что четверговую соль использовали как средство от всех недугов круглый год, часто сохраняя ее за божницей (на полке с иконами в углу).

Самый простой рецепт четверговой соли

Чтобы приготовить соль с мукой, понадобится 1 кг поваренной соли и 10 столовых ложек ржаной муки. Что важно, во время приготовления соли использовать нужно деревянную ложку, тяжелую чугунную сковороду и плотный холщовый мешочек для хранения готовой соли.

Соль насыпают на сухую чистую сковороду, добавляют муку и перемешивают деревянной ложкой по часовой стрелке. Сковороду нагревают, и продолжая помешивать соль, трижды читают над ней молитву "Отче наш" или специальную — для соли "Чистый Четверг, от червей и от всякого зла сохрани и помилуй". Когда мука и соль почернеют, сковороду оставляют остывать. После – четверговую соль насыпают в мешочек и плотно завязывают. А еще такую соль можно зарядить на привлечение денег и удачи.