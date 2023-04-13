Негативно влияют на своих соседей: какие цветы нельзя сажать возле овощей

Такое соседство только навредить вашему урожаю

Граничащий с огородом цветник — это не всегда хорошая идея. Все потому, что некоторые цветы могут не подходить для ваших овощных растений, а значит, будут мешать их хорошему росту.

Есть три вида цветущих растений, которые не следует высаживать рядом с овощами, пишет santeplus. Они будут забирать у овощей полезные вещества, а также могут отравлять своих соседей. Короче говоря, хорошего урожая в таком случае вам не видать.

Какие цветы нельзя сажать рядом с овощами

Не сажайте в огороде крупные цветы

Некоторые цветы из-за своего большого размера могут затенять овощные растения и тем самым препятствовать их хорошему росту. Если взять в качестве примера подсолнечник, хотя он и эффективно привлекает насекомых-опылителей, он подходит не для всех овощных растений. На самом деле, благодаря своему большому стеблю, подсолнух может препятствовать росту низких растений, нуждающихся в солнце.

Не сажайте цветы, которые быстро растут в огороде

Некоторые цветковые растения быстро растут, и поэтому их листва становится густой. Затем эти растения могут препятствовать попаданию света на овощи, выращенные на огороде, и тем самым препятствовать их правильному росту.

Не сажайте определенные луковичные цветы в огороде

Выращивание определенных луковичных цветов в вашем огороде может не повлиять на ваш урожай, но может вызвать у вас беспокойство, особенно если эти луковичные посажены рядом с луковичными овощами. Банально, но вы можете их спутать и съесть. А некоторые из цветочных луковиц — ядовитые.

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