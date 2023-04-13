Помогают избавиться от вредителей и не только: какие цветы станут отличными соседями овощам

Эти растения только улучшат ваш урожай

Многие дачники часто комбинируют огород и цветник, особенно если участок не очень большой. Если вы один из них, то помните, что не все цветы являются хорошими соседями для овощей. Какое соседство может навредить — мы уже писали ранее, а теперь давайте поговорим о тех цветах, которые разрешается.

Более того, эти цветы даже очень полезные соседи для овощей, пишет santeplus. Некоторые из них даже рекомендуются для защиты вашего огорода от паразитов и вредителей. Ну и куда же без привлечения опылителей для сбора хорошего урожая.

Какие цветы можно выращивать с овощами

Бархатцы — это однолетнее цветущее растение незаменимо в огороде. Он отпугивает белокрылку и тлю. В дополнение к этому, его корни эффективны в санации почвы и улучшении ее структуры. Бархатцы — хороший компаньон для чеснока, лука, лука-порея, помидоров и даже картофеля.

Огуречник — это съедобное однолетнее растение привлекает насекомых-опылителей и отпугивает гусениц и слизней.

Настурция — этот съедобный цветок, за которым легко ухаживать, привлекает тлю, из-за чего вредитель нападает на нее, оставляя ваши овощи в покое. Настурция может сопровождать кабачки, картофель, капусту или огурцы.

Съедобная хризантема — это растение идеально подходит для привлечения опылителей. Это позволяет улучшить урожай огорода, а также фруктового сада. Помимо этого, эти цветы помогают избавиться от насекомых-вредителей, таких как мухи и гусеницы.

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