Советы, которые сохранят бюджет: чем заменить яйца в выпечке

Множество растительных аналогов, выполняющих те же функции в тесте

Стоимость яиц – не единственная причина искать им альтернативу. Всегда актуальны аллергия, особая диета или веганство. Кстати, даже паску можно приготовить без яиц.

На сайте Евгения Клопотенко рассказали, зачем в тесте яйца и чем их заменить в каждом частном случае. Способов немало, поэтому каждый найдет себе подходящий заменитель.

Зачем в тесте яйца

Они выполняют несколько важных задач. Во-первых, они — натуральные эмульгаторы, соединяющие и содержащие все составляющие вместе. Также яйца умеют задерживать в продуктах воздух, создавая для него крошечные "карманчики", поэтому тесто с яйцами будет более рыхлым.

Еще они добавляют тесту влаги. Чем их больше в рецепте, тем меньше другой жидкости добавляется в выпечку. В поиске заменителей это тоже надо учитывать.

Вкус и эстетика: яйца делают выпечку очень привлекательной. В частности, именно взбитыми яйцами смазывают поверхность выпечки, чтобы она аппетитно блестела.

Чем заменить яйца

Есть немало заменителей, среди них фруктовое пюре, семена, овсянка. Каждый из них подходит в каждом частном случае.

Банановое пюре

Банан перетираем и добавляем в блюдо. В количестве ориентируйтесь на размер яйца. Но имейте в виду – бананы достаточно сладкие, возможно стоит снизить количество сахара в тесте. Выпечка с бананами будет иметь характерный привкус, а еще станет более плотной и влажной. Подобным образом будет работать и пюре авокадо.

Семена льна

Их следует измельчить в кофемолке. Вместо одного яйца добавляйте 1 столовую ложку пудры из льна, предварительно растворив ее в 3 столовых ложках воды. Хорошо размешиваем с водой и даем постоять. Консистенция такого раствора должна напоминать сырое яйцо.

От льна в выпечке появится приятный ореховый привкус, а текстура будет более плотной. Можно использовать и семена чиа.

Газированная вода

Обеспечит насыщение теста воздухом, выпечка будет рыхлой и легкой. Около 60 граммов газировки заменит 1 яйцо. Но важно еще и ориентироваться на привычную плотность готовящегося блюда. Кстати, тоненькие блины с газировкой будут еще и кружевными.

Рисовая мука

Прекрасно работает как загуститель и хорошо скрепляет ингредиенты. Растворите его в теплой воде, ориентируйтесь на плотность и объем яйца. Подобным образом действует и перемолотая овсянка. Добавьте в нее воды, дайте набухнуть - и можно вливать в тесто.

Крахмал

Подойдет как кукурузный, так и картофельный. Вместо 1 яйца берите 1 ст. ложку кукурузного крахмала и 2 ст. ложки воды – это приблизительное количество, главный ориентир – яйцо. Если вам кажется, что раствор густой или редкий, измените пропорции. Но как обычно, перемешайте до однородности, а затем уже добавляйте в смесь для теста. Картофельного крахмала, как правило, нужно немного больше.

Для блеска выпечки

Смажьте пироги простой водой с сахаром или подслащенным молоком. А для желтого оттенка выпечки можно использовать цедру цитрусовых, куркуму или морковный сок по вкусу.

Глазурь к паскам традиционно тоже готовят из взбитого яичного белка. Но и этого можно избежать – есть рецепты на желатине, с добавлением сливок и даже сгущенки.