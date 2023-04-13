Урожаю будут завидовать соседи: какую процедуру нужно сделать перед посадкой капусты

Существует несколько методов, каждый из которых обладает своими преимуществами

Апрель — отличное время, чтобы заняться посадкой капусты. Однако, чтобы получить хороший урожай этой овощной культуры и быть на 100% уверенными в здоровых плодах, перед посадкой необходимо замачивать семена капусты в двух жидкостях.

Замачивание семян — процедура, которая помогает выращивать здоровые саженцы овощей с крепкой иммунной системой, пишет Sadogorod.club. Это универсальный способ, который помогает ускорить процесс роста капусты.

В чем замочить семена капусты перед посадкой в почву

Горячая воды. Подготовьте емкость, которая может удерживать температуру. Положите семена капусты в мешок из марли. Залейте семена водой: температура 50 градусов. Подождите 20 минут. Затем обдайте посадочный материал холодной водой.

Подготовьте емкость, которая может удерживать температуру. Положите семена капусты в мешок из марли. Залейте семена водой: температура 50 градусов. Подождите 20 минут. Затем обдайте посадочный материал холодной водой. Алоэ. Возьмите емкость и введите по две большие ложки воды комнатной температуры и сока алоэ, разместите сами семена. Оставьте так на 18 часов. Затем промойте семена.

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