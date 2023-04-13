Никакая плодожорка не страшна: что посадить возле яблони, чтобы сохранить урожай

Чтобы уберечь урожай от плодожорки, необязательно использовать химию

Плодожорка — это один из самых злейших врагов всех фруктовых деревьев, а особенно яблонь. Если не избавиться от нее вовремя, то она может уничтожить до трети урожая. Опытные садоводы отмечают, что для того, чтобы отпугнуть плодожорку, достаточно просто посадить возле дерева некоторые растения.

Как отмечает портал prostoway, вредители этих растений очень боятся, что значит, что плодожорка даже не приблизится к вашим яблоням. Что это за растения — читайте далее.

Как защитить яблоню от плодожорки

Попробуйте посадить под яблонями кусты пижмы или полыни, и вы увидите, что вредители будут обходить фруктовые деревья стороной. Более того, из полыни можно приготовить настой, которым можно окропить яблони. Возьмите 100 г сухой травы, залейте все 1 л кипятка и настаивайте в течение 4 часов. После этого жидкость разведите в 7-10 л воды и обработайте пораженные паутиной участки дерева.

Также полезным будет в саду посадить клены. Все потому, что это дерево выделяет фитонциды, защищающие яблони от плодожорки. Однако важно не допускать, чтобы дерево выросло более 1 м в высоту.

Раньше мы рассказывали о старом, однако очень эффективном дедовском способе прогнать из сада тлю. Чтобы не использовать лишний раз "химию", можно приготовить натуральный домашний раствор против этих вредителей. Основная его "фишка" состоит в том, что он не только уничтожит тлю, но и подлечит пострадавшие растения.