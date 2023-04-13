Чем подкормить кусты смородины, чтобы ягоды были размером с черешню

Эта душистая ягода любит натуральные подкормки

Поскольку после зимы растение нуждается в питательных веществах, ее нужно удобрить правильной подкормкой. Смородина любит натуральные подкормки, которые достаточно просто приготовить.

Чтобы укрепить иммунитет куща смородины и получить богатый урожай, ее необходимо хорошо подкормить весной, как только сад окончательно освободится от снега, пишет radiotrek.

Чем и как подкормить смородину

В качестве подкормки используем картофельную кожуру, которая обладает полезными веществами, включая калий, витамин B, магний, натрий, глюкозу, аскорбиновую кислоту и небольшое количество фосфора.

Просто разбрасываем картофельную кожуру под кустами смородины и присыпаем слоем компоста, или перетираем кожуру в порошок и посыпаем им почву. На один куст уходит примерно 1 л удобрения.

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