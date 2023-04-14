Схождение благодатного огня 2023 в Иерусалиме: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова

В Великую субботу, 15 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня состоится ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. Церемония начнется около 12:30 по киевскому времени. По традиции она будет совершаться в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Схождение Благодатного огня можно было наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.

Церемония схождения Благодатного огня в 2023-м году: особенности

В 2023-м году присутсвие верующих в Храме Гроба Господня будет ограничено до 2000 человек. Это связано с обострением израильско-палестинского противостояния. Меры безопасности вокруг храма будут усилены: поблизости будут около 200 полицейских, а улицы вокруг перегородят блокпостами.

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня:

Трансляцию схождения благодатного огня 2023 можно будет посмотреть в YouTube в 12:30 по киевскому времени.

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).

Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

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