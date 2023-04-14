Могут ли помидоры стать безвкусными из-за частого полива: опытный садовод дал ответ

Эксперт по садоводству развенчал популярный миф о выращивании томатов

Помидоры – обязательная культура на огороде любого опытного дачника. Томаты требуют не только определенных удобрений, а правильного полива. Причем перебор или недобор влаги может испортить урожай.

Существует мнение, что якобы помидоры вырастают безвкусными из-за частого полива. Это утверждение называет мифом эксперт по садоводству Настя Васильчишина, пишет Express.

Как поясняет садовод, вкус плодов в основном зависит от сорта и условий выращивания. Поэтому вряд ли частый полив культуры повлечет безвкусность томатов. Тем не менее, каждому огороднику важно знать, как часто поливать помидоры.

Эксперт рекомендует избегать чрезмерных ежедневных поливов, так как это может привести к болезням и загниванию корней. Но и полное высыхание почвы допускать нельзя.

По словам садовода, помидоры довольно водолюбивы и нуждаются в регулярном поливе для поддержки роста стеблей, формирования цветов и плодов. Чтобы не переусердствовать с влагой, просто давайте верхнему слою почвы высохнуть между поливами, а еще не допускайте заболачивания.

Как часто нужно поливать томаты на огороде? Эксперт советует весной и в начале лета, когда температура умеренная, поливать помидоры один раз в неделю. Но в пик летней жары помидорам нужно больше воды, поэтому увеличьте количество раз до 2-4 в неделю.

Также Васильчишина отметила, что огородникам нужно обращать внимание на состояние почвы. Регулярный полив, по ее словам, особенно важен в период плодоношения, так как засуха может привести к растрескиванию плодов.

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