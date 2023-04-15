Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Козероги будут на подъеме, а Львам стоит проверить здоровье

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Третья неделя апреля в 2023 году для многих ознаменуется различными неприятными сюрпризами и проблемами, однако некоторые наоборот смогут улучшить свои дела и насладиться жизнью.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 апреля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутый Туз кубков

Подумайте, — возможно, Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. В этом положении карта призывает быть более открытым и милосердным.

Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Близнецы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Рак — Паж мечей

В ближайшую неделю Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Лев — перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Дева — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Весы — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в ближайшее время Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Скорпион — перевернутая Верховная Жрица

На неделе у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Стрелец — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Козерог — Паж жезлов

В течение недели Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Водолей — перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что на следующей неделе либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Рыбы — Императрица

Эта карта обещает Вам неделю эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.