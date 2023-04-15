Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Козероги будут на подъеме, а Львам стоит проверить здоровье
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю
Третья неделя апреля в 2023 году для многих ознаменуется различными неприятными сюрпризами и проблемами, однако некоторые наоборот смогут улучшить свои дела и насладиться жизнью.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 апреля 2023 года включительно.
Овен — перевернутый Туз кубков
Подумайте, — возможно, Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. В этом положении карта призывает быть более открытым и милосердным.
Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей
Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.
Близнецы — перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Рак — Паж мечей
В ближайшую неделю Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.
Лев — перевернутый Туз мечей
Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Дева — перевернутая Башня
Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.
Весы — Восьмерка кубков
Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в ближайшее время Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.
Скорпион — перевернутая Верховная Жрица
На неделе у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Стрелец — перевернутая Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Козерог — Паж жезлов
В течение недели Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.
Водолей — перевернутый Маг
Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что на следующей неделе либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.
Рыбы — Императрица
Эта карта обещает Вам неделю эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.