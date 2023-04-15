Великая суббота 2023: что категорически запрещено делать перед Пасхой, чтобы не лишиться удачи

Узнайте, почему верующие называют эту субботу Тихой

День перед светлым праздником Пасхи называется Великая (Страстная) суббота. В 2023 году она выпадает на 15 апреля, и, так же как и любой день Страстной недели, имеет свои традиции и запреты.

Великую субботу христиане называют Тихой, поскольку в этот день прекращаются все хозяйственные работы — как в самом доме, так и на огороде. В этот день верующие вспоминают погребение Сына Божьего Иисуса Христа и его нахождение в гробу.

Также в Великую субботу миллионы людей в мире ждут схождения Благодатного огня, который также называют Святым светом. 15 апреля церемония традиционно будет совершаться в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Верующие освящают в храмах яйца и паски к праздничному столу, прощают друг друга и раздают милостыню. Завершается Великий пост — в Великую субботу разрешено есть хлеб, воду, фрукты в сыром или готовом виде.

Что нельзя делать 15 апреля в Великую субботу

Поскольку эта суббота называется Тихой, нельзя ссориться, развлекаться, предаваться плотским утехам.

Охотиться и рыбачить.

Заниматься домашними делами, но не запрещено печь паски и красить яйца — пробовать до воскресенья их нельзя.

Употреблять алкоголь.

Ходить на кладбище, потому что в этот день поминают только Христа.

Выносить что-то из дома, даже мусор, так как считают, что этим действием человек может лишить себя удачи и благополучия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут праздновать Пасху в условиях военного положения в разных городах Украины. Большинство храмов и священников позволят освящать корзины в субботу, 15 апреля.