Великая суббота 2023: что категорически запрещено делать перед Пасхой, чтобы не лишиться удачи
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Узнайте, почему верующие называют эту субботу Тихой
День перед светлым праздником Пасхи называется Великая (Страстная) суббота. В 2023 году она выпадает на 15 апреля, и, так же как и любой день Страстной недели, имеет свои традиции и запреты.
Великую субботу христиане называют Тихой, поскольку в этот день прекращаются все хозяйственные работы — как в самом доме, так и на огороде. В этот день верующие вспоминают погребение Сына Божьего Иисуса Христа и его нахождение в гробу.
Также в Великую субботу миллионы людей в мире ждут схождения Благодатного огня, который также называют Святым светом. 15 апреля церемония традиционно будет совершаться в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Верующие освящают в храмах яйца и паски к праздничному столу, прощают друг друга и раздают милостыню. Завершается Великий пост — в Великую субботу разрешено есть хлеб, воду, фрукты в сыром или готовом виде.
Что нельзя делать 15 апреля в Великую субботу
- Поскольку эта суббота называется Тихой, нельзя ссориться, развлекаться, предаваться плотским утехам.
- Охотиться и рыбачить.
- Заниматься домашними делами, но не запрещено печь паски и красить яйца — пробовать до воскресенья их нельзя.
- Употреблять алкоголь.
- Ходить на кладбище, потому что в этот день поминают только Христа.
- Выносить что-то из дома, даже мусор, так как считают, что этим действием человек может лишить себя удачи и благополучия.
Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут праздновать Пасху в условиях военного положения в разных городах Украины. Большинство храмов и священников позволят освящать корзины в субботу, 15 апреля.