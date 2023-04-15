Исчезнет без следа: как убрать жирное пятно без стирки

Эти средства работают даже с застарелыми загрязнениями

Все мы сталкивались с ситуацией, когда попытка оставаться в чистой одежде проваливалась и на вещи попадали жирные продукты. Не всегда есть условия моментально обработать появившееся пятно, а в поездках может отсутствовать возможность постирать вещь.

К счастью, есть средства борьбы с жирными пятнами, которые не требуют стирки и работают даже с не очень свежими загрязнениями. Вот, что вы можете сделать, чтобы избавиться от жирного пятна.

В ближайшей аптеке приобретите глицерин. Нанесите его на пятно и оставьте на 30 минут. Через полчаса протрите это место влажным ватным диском или смоченной в воде чистой тряпкой.

Еще один способ выведения жирных пятен — смесь нашатырного спирта и скипидара. Полученную смесь нужно нанести на пятно ватным диском и оставить на 3 часа. По прошествии времени застирайте проблемный участок.

Напомним, что перед применением того или иного средства, его стоит проверить на маленьком незаметном участке ткани, чтобы предотвратить порчу одежды.

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