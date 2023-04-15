Схождение Благодатного огня: как это было в 2023 году (фото)

Мероприятие транслировалось на весь мир

Ежегодно за день до Пасхи в Иерусалиме проходит торжественная церемония схождения благодатного огня. В этом году Великая суббота выпала на 15 апреля, мероприятия начались в 12:30 по Киевскому времени, а благодатный огонь сошел в 14:55.

"Телеграф" показывает то, как происходила сегодняшняя церемония. Стоит отметить, что в 2023 году на фоне обострения изральско-палестинского противостояния посещения Храма Гроба Господня было ограничено до двух тысяч человек, а безопасность обеспечивали около двухсот полицейских.

Как и в другие годы, трансляция мероприятий велась на весь мир.

Схождение благодатного огня. Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Как известно, церемония является символом выхода воскресшего Иисуса Христа из Гроба "Света Истинного".

Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

Как сообщалось ранее, в этом году в Украине Пасху будут праздновать в условиях военного времени, то есть верующим придется учесть, что в городах будет действовать комендантский час, а улицы усиленно патрулироваться. Кроме того, местные власти призывают следить за сигналами воздушных тревог и не подвергать себя неоправданному риску.