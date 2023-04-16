Христос Воскрес! Эктор Хименес-Браво, Решетник и другие звезды поздравили украинцев с Пасхой-2023 (фото, видео)

Украинцы отмечают светлый и долгожданный праздник Пасхи

В воскресенье, 16 апреля, христиане восточного обряда празднуют светлое Христово Воскресение, или Пасху. Для многих этот день является самым важным среди религиозных праздников.

Несмотря на войну с российскими оккупантами, украинские звезды не отказываются от традиций и чтят память Светлого Воскресения Христова. Григорий Решетник, Светлана Тарабарова, Эктор Хименес-Браво, Наталья Могилевская, Камалия и другие известные люди поздравили православных верующих с Воскресением Христовым-2023.

Украинские звезды поздравляют с Пасхой 2023

Григорий Решетник

"Поздравляем вас с Пасхой. Пусть этот год подарит всем украинцам победу, согласие, мир и счастье. С любовью, Reshetnik Family", — написал телеведущий в Инстаграме, где выложил фото с семьей. Освящали пасхальные корзинки супруги с детьми в Ивано-Франковске.

Камалия

Певица, которая на днях шокировала новостью о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром, опубликовала в соцсети совместные фото с уже экс-мужем и двумя дочерьми. "Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!", — написала 45-летняя звезда в Инстаграме.

Светлана Тарабарова

Певица, которая вот-вот должна родить третьего ребенка, поблагодарила украинских защитников за то, что в этот день украинцы могут быть дома, съесть вкусную пасочку и обнять близких людей.

Эктор Хименес-Браво

"Пасха — это символ победы жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Идет 417 день нашей борьбы с ненасытным соседом, и, возможно (во что я хочу верить и верю), этот день станет началом конца. Конца войны, смертей и страданий. Жизнь должна победить смерть, а мы должны победить врага. И точка", — написал известный шеф-повар в соцсети. Также кулинар не забыл о традиции биения пасхальных яиц.

Наталья Могилевская

Украинская певица обратилась к украинцам, поздравила их на видео со светлым праздником и пожелала победы нам всем. "Теплый семейный праздник. В Украине, где сегодня очень много семей. Я хочу пожелать всем счастья, хочу пожелать всем любви, хочу пожелать всем нам победы! Чтобы мы не боялись быть смелыми, могли жить, быть счастливыми и продолжали рожать. С большим праздником вас всех! И победы нам".

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел хранитель оберегает вас от всех невзгод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Миру вашему дому, победы нашей Украине!", — написала телеведущая в Инстаграме.

Как сообщал ранее "Телеграф", 15 апреля в Иерусалиме состоялась ежегодная церемония восхождения Благодатного огня. Это священное событие в Храме Гроба Господня символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Больше фото с этого события смотрите в предыдущем материале.