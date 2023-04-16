Как нельзя поливать растения: частая ошибка перечеркнет все труды на участке

Лить воду на листья или под корень – частая дилемма огородников

При выращивании цветов, овощей и других растений на участке важно уделить внимание поливу. И речь идет не только о том, чтобы давать культурам достаточное количество влаги, тем же помидорам. Имеет значение, как именно вы поливаете растение.

Лить воду сверху на листья или под корень? Ответ на этот вопрос дает садовница-блогер Сабрина (@sabrina.sustainable.life в TikTok) в материале издания Mirror.

По словам эксперта в садоводстве, дачники часто допускают серьезную ошибку. Промах заключается в том, чтобы поливать цветы и другие растения сверху. Как утверждает Сабрина, такая привычка может способствовать бактериальным и грибковым заболеваниям.

Как правильно поливать растения? Садовод рекомендует лить воду у основания. А вот намокания листвы лучше избегать. Эта распространенная ошибка ведет к преждевременной гибели ваших растений, подчеркнула Сабрина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что время суток не менее важно в случае с поливом растений на участке. Идеальные часы ускорят рост культур и помогут дачникам получить роскошный урожай.