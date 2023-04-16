Как вырастить сладкую и сочную клубнику: внесите это под каждый куст

Чтобы получить хороший урожай клубники, ее нужно подкармливать и вовремя поливать

Подкармливать клубнику в весенний сезон необходимо для того, чтобы растение полноценно росло, развивались крупные ягоды и получался обильный урожай. Чтобы получить лучшие результаты, клубнику необходимо правильно подкармливать и вовремя поливать.

Особого внимания требуют подкормки, которые вносят под клубничные кусты. Именно весной они считаются самыми важными, пишет bb.lv. Разумно будет использовать нужные питательные вещества для того, чтобы клубника сразу насытилась всем необходимым.

Чем подкормить клубнику весной

Чтобы подкормить клубнику в весенний период, приготовите раствор для полива из 10 л воды и 1 столовой ложки нитроаммофоски. Внесите под каждый куст по 0,5 л. Также стоит обратить внимание на натуральные подкормки. Например, на основе крапивы.

Подкормка из крапивы для клубники

В заполненное до краев крапивой ведро заливаем воду и даем настояться 4 дня. Разводим настой 1:10 и приступаем к поливу: по 0,5 л под каждый куст 1 раз в 30 дней.

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