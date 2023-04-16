Что нужно делать, чтобы огурцы не выросли горькими: один важный нюанс

Опытная огородница поделилась секретами роскошному урожая огурцов

Огурцы – обязательное растение на любом дачном участке. Распространенная проблема с этой культурой – горький вкус. Предотвратить это поможет обильный полив.

Об этом рассказала блогерша-огородница Юлия Спасибова на одном из каналов в Youtube. Эксперт поделилась лайфхаками, которые помогут получить хороший урожай огурцов.

Правило первое – высаживайте огурцы лишь тогда, когда нет риска заморозков, а температура держится на уровне выше 10 градусов тепла. Эта культура весьма чувствительна к холодам. Идеальное время для посадки огурцов – период с мая по июль. Кроме того, Спасибова рекомендует сеять огурцы волнами каждые две недели. Так вы сможете постоянно получать новые плоды вплоть до первых морозов.

Правило второе – сейте огурцы прямо в грунт. Так вы точно не травмируете корень. На грядке размещают семена на расстоянии 10 см, на шпалерной сетке – 3 см.

Правило третье – обильный полив. Именно это условие, по словам огородницы, является залогом, что огурцы не будут горчить. "Чем меньше воды – тем более горькими будут ваши огурцы": подчеркнула Спасибова.

Также огородница советует использовать стимулятор роста, если огурцы перенесли заморозки. К примеру, внести гумат калия дважды за семь дней вместе с поливом.

Если не образуется завязь плодов, то Спасибова делится еще одним лайфхаком для хорошего урожая огурцов. Эксперт советует смешать 2 г борной кислоты со стаканом горячей воды, влить смесь в 9,5 л холодной воды и опрыскать растения по листу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы получить больше сочных плодов. А также мы писали, какие овощи не стоит сажать рядом с огуречными грядками.