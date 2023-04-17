Поминальные дни в Украине в 2023 году: когда будут и можно ли идти на кладбище во время войны

Церковное название поминальных дней – Радоница или Родительский день

Спустя неделю после великого праздника Христового Воскресения, в Украине начинаются поминальные дни, когда принято посещать своих усопших родственников на кладбище. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.

В поминальные дни верующие посещают церковь, заказывают службы (молебен) об умерших, а после службы – идут на могилы проведывать родственников. "Телеграф" рассказывает, когда Проводы в 2023-м году, а также можно ли посещать кладбища во время войны.

Когда поминальные дни в 2023-м году: дата

Традиционно, Радоница выпадает на 9-й день после Пасхи, и в 2023 году это 25 апреля. Однако из-за того, что это будний день, во многих регионах Украины поминальные дни "переносятся" на воскресенье. При чем в некоторых городах, это может быть воскресенье перед "официальной" Радоницей, в 2023 году — это 23 апреля, или же воскресенье после — соответственно это 30 апреля в 2023 году.

Отметим, что за неделю до Проводов желательно прийти на кладбище и навести порядок на могилах своих родственников, чтобы души умерших видели, что о них помнят и заботятся.

Не стоит забывать, что сейчас идет война, поэтому власти Украины призывают все же воздержаться от посещения кладбищ и культовых сооружений во время военного положения, или хотя бы перенести свой визит на другой день/время, чтобы не создавать большого скопления людей. В любом случае, если вы все же решили посетить умерших родственников, то не теряйте бдительности и будьте крайне внимательными.

Как правильно вести себя на кладбище?

Первое, что стоит отметить, что в этот день грустить на кладбище нельзя, все потому, что слово "радоница" происходит от слова "радость". Однако перегибать тоже не стоит: никаких громких разговоров в заливистого смеха. Также на кладбище нельзя ссориться.

Отметим, что при входе и выходе из кладбища нужно стоя передом к могилам трижды перекреститься. Уходя, не забудьте попрощаться со своими родственниками: "Пускай нам здоровится, а вам легко лежится!" или: "Вам Царства Божьего, а нам — к вам не спешить".

На могилу усопшего принято приносить угощения: освященные паски, пасхальные яйца, многие приносят конфеты. Также нужно обязательно зажечь свечу. Если ваш родственник при жизни не был против выпить — налейте ему, если курил — можно подкурить сигарету.

Поминальные дни: запреты

Нельзя грустить и скорбеть по умершим.

Желательно воздерживаться от громких разговоров и смеха на кладбище.

Нельзя распивать алкоголь на кладбище.

Вспоминая умерших предков, нельзя называть их покойниками.

Нельзя прогонять людей, которые собирают по кладбищу продукты.

Как сообщал ранее "Телеграф", 15 апреля в Иерусалиме состоялась ежегодная церемония восхождения Благодатного огня. Это священное событие в Храме Гроба Господня символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Больше фото с этого события смотрите в предыдущем материале.