Действенный трюк против любых сорняков на участке: все необходимое легко найдется в доме

Натуральные ингредиенты помогут справиться с нежелательной растительностью без лишних хлопот

Сорняки – частая проблема дачников. Нежелательные растения могут портить красивый вид цветника или разрастаться прямо на тротуарных дорожках во дворе. Некоторые борются с сорняками водкой, но есть более простой способ.

Чтобы избавиться от сорняков, возьмите два подручных ингредиента – кипяток и соль. О действенном лайфхаке рассказывает chroniclelive.co.uk.

Так, многие садоводы используют для борьбы с сорняками отбеливатель. Однако едкое химическое средство может не решить проблему, да и навредит окружающей флоре. Вместо этого лучше применить натуральные продукты.

Соль является эффективным средством от сорняков, потому как обезвоживает растения и нарушает их водный баланс. Этот продукт точно найдется в вашем доме, что весьма удобно и экономно. Опытные огородники советуют обязательно соблюдать осторожность при нанесении раствора на сорняки, чтобы не повредить другие близлежащие растения. Лучше всего смесь соли и горячей воды действует на сорняки, растущие через гравий или трещины в дорожном покрытии.

Также удаляет сорняки другая самодельная смесь. Раствор включает ту же соль, а еще уксус и жидкость для мытья посуды. О лайфхаке против сорняков ранее рассказывал "Телеграф".