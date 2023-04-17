Как вырастить томаты размером с кулак: 3 секрета обильного урожая

Урожаем крупных помидоров отважится похвастаться не каждый дачник

Эти весенние месяцы отлично подходят для посадки разных овощных культур, включая помидоры. Это достаточно капризная культура, которая вряд ли будет нормально плодоносить без должного ухода.

При посадке помидоров важно соблюдать все правила агротехники, пишет bb.lv. Чтобы минимизировать риск получения плохого урожая, опытные огородники следуют трем секретам.

1. Опрыскивание

Опрыскивать растение можно слабым раствором борной кислоты во время цветения второй и третьей цветочных кистей. Также помидоры можно полить полезным аптечным средством, о котором мы писали ранее.

2. Встряска томатов

Чтобы помочь помидорам побыстрее опылиться, следует два раза в день тихонько встряхивать кисти томатов.

3. Сильные корни

Крепкая корневая система обеспечит качественное плодоношению. Для этого не забывайте мульчировать почву и окучивать растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.

Также мы писали, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.