Посадите эти растения рядом с помидорами — и потеряете весь урожай: пять соседей-"убийц"

Их категорически нельзя сажать рядом с томатами в открытом грунте

Соседей не выбирают только в мире людей, а на огороде и в саду все обстоит иначе, и определяют результаты урожая только огородники.

Некоторые растения для помидоров являются настоящими врагами, рядом с которыми они никогда не будут расти и давать здорового урожая. Всего есть пять соседей-"убийц", которые могут стать причиной неудачи с выращиванием томатов. Об этом пишет radiotrek.

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Перец Картофель Баклажаны Кукурузу Цветную капусту

Стоит знать, что помидоры — такое растение, которое требует высокую влажность и тепло. Саженцы будут хорошо расти и развиваться при температуре +22…+25⁰С, а оптимальной влажностью считается 70-80%.

В период массового плодоношения томатам требуется больше влаги, а при недостаточном поливе не будет завязей, а соответственно – и плодов ждать не приходится.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.

Также мы рассказывали, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.