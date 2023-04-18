Как вырастить сладкую свеклу: удивительный лайфхак для огородников

Дважды полейте свеклу этим раствором и она вырастет очень вкусной

Свекла — один из самых неприхотливых овощей на огороде. Но все же для того, чтобы она выросла не очень большой, но сладкой необходимы определенные условия и правильная подкормка.

Если во время сборки урожая вы хотите выкопать не очень крупные плоды, при посадке свеклы делайте ряды на расстоянии до 10-12 см друг от друга, советуют в Telegram-канале Дача. Сад та город UA.

Кроме того, рекомендуется несколько раз за сезон подсыпать свеклу золой. Это нужно для того, чтобы нейтрализовать кислый грунт, который не переносит этот корнеплод.

Ну а для того, чтобы свекла выросла сладкой, поливать ее нужно соленой водой. Разведите столовую ложку соли в ведре воды. Первый полив соленой водой проведите, когда корнеплоды только начнут округляться, а второй — за 25-30 дней до сборки урожая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы огурцы не выросли горькими.