Почему помидоры трескаются: названы ключевые причины, которые портят внешний вид овоща

Избегайте этих ошибок, и ваши помидоры будут кругленькими и целыми

Чтобы вырастить вкусные и красивые овощи, которые будут отлично смотреться в банках с консервацией, нужно в первую очередь правильно все посадить и качественно за всем ухаживать. Как избежать огурцов-крючков, мы уже писали ранее, а теперь рассказываем, почему могут трескаться помидоры.

Как отмечает портал prostoway, ключевой причиной трещин в овощах являются резкие перепады влажности, поэтому при выращивании томатов важно придерживаться правильного полива. Однако и это еще не все.

Почему помидоры трескаются

Во-первых, не злоупотребляйте чрезмерным поливом. На этапе созревания плодов нет необходимости в частом поливе, ведь таким образом ваши помидоры только станут водянистыми. Подстраивайте полив под температурный режим.

Во-вторых, контролируйте норму полива. Во время засухи норма в неделю 10 литров на куст, то есть оптимально поливать помидоры дважды по 5 литров на растение.

И, в-третьих, не забывайте мульчировать почву. Если лето слишком засушливое и жаркое, то помидоры не будут развиваться. При поливе овощи могут получить стресс, в результате чего их кожура потрескается, поэтому мульчирование — это отличный способ спасти ваши овощи.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.

Также мы рассказывали, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.