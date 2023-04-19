У рассады помидоров желтеет листва: опытные дачники рассказали, что нужно делать

Эта проблема достаточно легко решается, главное понять причину

Чтобы рассада выросла хорошей и закаленной, ей нужен уход и внимание, ну и конечно же правильный полив и питание. Увы, иногда бывает так, что рассада начинает "болеть" — она может вянуть или вытягиваться, а то и у нее может начать желтеть листва.

Если вы заметили, что рассада помидоров начала желтеть, первое, что нужно делать — это выяснить причину, пишет портал prostoway. И только потом можно приступать к "лечению".

Почему желтеет рассада помидоров

Чаще всего рассада желтеет из-за неправильного ухода. К примеру, это может значить, что растениям не хватает солнечного света. В таком случае желательно приобрести лампу дневного света или фитолампу. Если же света чересчур много, растение может получить ожоги — от того оно и желтеет. В таком случае рассаду следует притенить.

Еще одной причиной пожелтения рассады может быть "неправильная" почва. Ни в коем случае не используйте для рассады огородную землю, ведь она может быть перенасыщенной различными веществами. Обратите внимание на слабокислый грунт.

Также причиной пожелтения рассады может быть густой посев. Таким образом помидоры показывают, что им не хватает питательных веществ. В таком случае их нужно проредить и подкормить.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.