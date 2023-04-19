Выберите картинку и узнайте, каким талантом наделила вас природа

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Обычно люди, достигнув определенной зрелости, начинают задавать себе вопросы – "Кто я ?", "Какова моя цель в жизни?", "Каково мое предназначение?", "Зачем я живу?". Если и ваше подсознание периодически задает такие вопросы, то мы предлагаем вам пройти простой психологический тест, которые раскроет ваш природный талант. Возможно это знание поможет вам найти себя и свое призвание.

Итак, взгляните на эти звезды и выберите ту, которая больше всего привлекла ваше внимание. Не думайте слишком долго, доверьтесь своей интуиции. Очень часто самым верным является тот выбор, который вы делаете почти автоматически.

Выберите первую приглянувшуюся звезду и узнайте, какой у вас талант:

Результаты теста:

Звезда №1 "Аналитическая"

Ваша стихия – все анализировать и работать только с проверенной и подтвержденной информацией. Благодаря своему холодному разуму и аналитическому складу ума, вам больше всего подойдёт работа программиста или аналитика.

Звезда №2 "Научная"

А вы что думали, чтобы заниматься научной деятельностью талант не нужен? Нужен, да ещё какой! Такой выбор делают люди, которые испытывают вечное желание к познанию, изучению, открытию, исследованию ранее неведомого. Им важно то и дело познавать что-то новое по жизни. Они не мыслят своей жизни без книг и литературы. Такие люди будут комфортно чувствовать себя в роли научного деятеля.

Звезда №3 "Танцевальная"

Танцы – ваше призвание по жизни. Вспомните себя, ведь вы то и дело готовы танцевать, двигаться, ловя ритмы музыки. Вам наверняка говорили комплименты по поводу ваших танцевальных движений? Так может ещё есть время задуматься о танцевальной карьере, пока, как говорится, ещё есть порох в пороховницах!?

Звезда №4 "Природная"

Природное направление – ваша жизненная стезя. Биолог, садовод, а может даже ветеринар – это те направления, в которых вы могли бы неплохо преуспеть в жизни. Вы отлично ладите с животными, а дома у вас целая оранжерея из цветов. Поэтому прислушайтесь к звёздам!

Звезда №5 "Театральная"

Вы артистичны, харизматичны и знаете, как правильно подать себя в обществе. А может у вас за плечами уже есть опыт выступления перед аудиторией? И каковы были ваши впечатления? Вас слушали, затаив дыхание? Никак иначе, ведь вы отличный актёр! Но если все же театр и кино далеко не ваша тема, то может стоит попробовать себя в более современных направлениях, например, коуч, психолог, оратор? Главное, работа с группой людей.

Звезда №6 "Литературная"

Благодаря своему красноречию и начитанности, вы умеете красиво формировать свои мысли. Ваши текста трогают струны души. Наверняка вы получали отличные оценки за сочинения в школьные годы!? Почему не попробовать себя в этом направлении снова? Не обязательно писать тома книг. Это могут быть стихотворения, заметки в блоге, посты в социальных сетях на глубокие темы – вдохновляйтесь и пишите все, что диктует вам ваше сердце.

Звезда №7 "Архитектурная"

Если вы перфекционист и для вас важна четкость изображаемых линий, то вы от природы своей имеете архитектурные наклонности. И если вы любите мыслить масштабно, то почему бы не попробовать свои силы, например, в проектировании дачного домика или хотя бы уличной беседки?

Звезда №8 "Изобразительная"

У вас однозначно есть художественная жилка. И если вы боитесь, что ваши рисунки недостойны внимания, то зря переживаете. Природа наделила вас умением видеть мир по-другому, и его вы переносите на лист бумаги. Просто вашему стилю не хватает немного развития. Ваш стиль рисования уникален, и в нем прослеживается своя психология.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.