Весенний коридор затмений: главные даты и запреты этого периода

Астролог рассказал, что нам несет сезон затмений этой весной и какие занятия помогут обернуть его энергию в свою пользу

В четверг 20 апреля 2023 года произошло солнечное затмение. Оно же дало старт первому коридору затмений в этом году. Астрологи убеждены, что этот период обладает особой энергией и влиянием на людей.

"Телеграф" рассказывает, когда начинается и заканчивается коридор затмений весной 2023 года. Есть несколько астрологических рекомендаций, которые помогут пройти его менее болезненно.

Обычно происходит два затмения с разницей в две недели. Если первое выпадет на новолуние (солнечное затмение, как произошло 20 апреля), то второе — полнолуние (речь о лунном затмении соответственно). Период между этими событиями называют сезоном или коридором затмений.

Весенний коридор затмений начинается 20 апреля 2023 года в солнечным затмением в Овне — огненный знак, в том числе отвечающий за оружие и военные действия. Заканчивается 5 мая 2023 года – тогда произойдет лунное затмение в знаке Скорпион – символ сексуальности, страсти, власти. Интересно, что упомянутые знаки принадлежат к разным стихиям – огня и воды. Поэтому не исключено, что эта гремучая смесь приведет к потрясением в сезон затмений этой весной.

Что нельзя делать во время коридора затмений весной 2023

По словам астрологов, влияние коридора затменений на людей начинается где-то за неделю до его старта и теряет силу лишь через 6-7 дней после окончания. Как отмечает астролог Сергей Мищенко в Facebook, в эти дни мы можем замечать изменения в самочувствии, эмоциональные перепады и усталость.

Эксперт не исключает, что огненный Овен и водный Скорпион в связке сезона затмений могут спровоцировать недоразумения и ссоры. По его словам, в это время нужно быть готовыми к гневу и раздраженности, чтобы удержаться от провокаций.

Что нельзя делать в период коридора затмений 20 апреля – 5 мая 2023 года:

Начинать дела.

Принимать важные решения.

Менять место работы.

Подписывать важные документы, совершать крупные покупки и сделки.

Брать взаймы и занимать деньги.

Участвовать в конфликтах и поддаваться провокациям.

Назначать серьезные хирургические операции.

Как обернуть энергию весеннего сезона затмений в свою пользу

Эзотерики видят пользу от сезона затмений. Энергия этого период способствует духовному развитию и глубинным трансформациям, отмечает Мищенко.

Что нужно делать во время коридора затмений 20 апреля – 5 мая 2023 года:

Медитировать.

Проводить ритуалы для привлечения энергии и наполнения ресурсом.

Заниматься йогой и дыхательными практиками.

Уделять время творчеству в любых его формах.

Акцентировать внимание на темах самопознания и саморазвития.

Возвращать все долги.

Завершать начатые дела и выполнять данные ранее обещания.

Прописывать планы и цели на ближайшие полгода-год (как материальные, так и духовные).

Отдыхать, расслабляться, восстанавливать силы.

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