Весенний коридор затмений: главные даты и запреты этого периода
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Астролог рассказал, что нам несет сезон затмений этой весной и какие занятия помогут обернуть его энергию в свою пользу
В четверг 20 апреля 2023 года произошло солнечное затмение. Оно же дало старт первому коридору затмений в этом году. Астрологи убеждены, что этот период обладает особой энергией и влиянием на людей.
"Телеграф" рассказывает, когда начинается и заканчивается коридор затмений весной 2023 года. Есть несколько астрологических рекомендаций, которые помогут пройти его менее болезненно.
Обычно происходит два затмения с разницей в две недели. Если первое выпадет на новолуние (солнечное затмение, как произошло 20 апреля), то второе — полнолуние (речь о лунном затмении соответственно). Период между этими событиями называют сезоном или коридором затмений.
Весенний коридор затмений начинается 20 апреля 2023 года в солнечным затмением в Овне — огненный знак, в том числе отвечающий за оружие и военные действия. Заканчивается 5 мая 2023 года – тогда произойдет лунное затмение в знаке Скорпион – символ сексуальности, страсти, власти. Интересно, что упомянутые знаки принадлежат к разным стихиям – огня и воды. Поэтому не исключено, что эта гремучая смесь приведет к потрясением в сезон затмений этой весной.
Что нельзя делать во время коридора затмений весной 2023
По словам астрологов, влияние коридора затменений на людей начинается где-то за неделю до его старта и теряет силу лишь через 6-7 дней после окончания. Как отмечает астролог Сергей Мищенко в Facebook, в эти дни мы можем замечать изменения в самочувствии, эмоциональные перепады и усталость.
Эксперт не исключает, что огненный Овен и водный Скорпион в связке сезона затмений могут спровоцировать недоразумения и ссоры. По его словам, в это время нужно быть готовыми к гневу и раздраженности, чтобы удержаться от провокаций.
Что нельзя делать в период коридора затмений 20 апреля – 5 мая 2023 года:
- Начинать дела.
- Принимать важные решения.
- Менять место работы.
- Подписывать важные документы, совершать крупные покупки и сделки.
- Брать взаймы и занимать деньги.
- Участвовать в конфликтах и поддаваться провокациям.
- Назначать серьезные хирургические операции.
Как обернуть энергию весеннего сезона затмений в свою пользу
Эзотерики видят пользу от сезона затмений. Энергия этого период способствует духовному развитию и глубинным трансформациям, отмечает Мищенко.
Что нужно делать во время коридора затмений 20 апреля – 5 мая 2023 года:
- Медитировать.
- Проводить ритуалы для привлечения энергии и наполнения ресурсом.
- Заниматься йогой и дыхательными практиками.
- Уделять время творчеству в любых его формах.
- Акцентировать внимание на темах самопознания и саморазвития.
- Возвращать все долги.
- Завершать начатые дела и выполнять данные ранее обещания.
- Прописывать планы и цели на ближайшие полгода-год (как материальные, так и духовные).
- Отдыхать, расслабляться, восстанавливать силы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака солнечное затмение кардинально перевернет. Некоторым стоит готовиться к судьбоносным, но приятным событиям.