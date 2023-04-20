Из засохшей паски — в изысканный десерт: как превратить неприглядные остатки во вкусняшку

Есть масса вариантов, что сделать со сладкой выпечкой

Пасха закончилась, а вот блюда, приготовленные для празднования, нет. Если вы уже приготовили салат из вареных яиц и наварили ароматного супа с копченым мясом, пора подумать и о "переработке" пасок.

Портал cookpad-ukraine.com рассказывает о самых простых способах дать новую жизнь пасочкам.

Гренки с куличами

Сладкие гренки из кулича получатся очень вкусными. Просто обмакните ломтики кулича в смесь яиц с молоком и обжарьте.

Трайфл

Один из самых простых десертов – трайфл – легко сделать из нарезанной кубиками паски. Лучше всего сложить "стаканчик" с вечера, тогда утром кусочки паски уже будут хорошо пропитаны кремом или йогуртом.

Красота Трайфла – в его универсальности. Можно взять любой крем или готовые взбитые сливки, украсить десерт ягодами, орешками, вареньем, шоколадной стружкой.

Сладкая панировка

Нарезанный на кусочки кулич выложите на пергамент, подсушите несколько минут в духовке, а затем измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Вышедшую крошку можно использовать как основу для чизкейков и пирогов без выпечки. Также можно приготовить с ней пирожное "Картошка". А еще – посыпать крошкой готовый торт или фруктовый салат, а также форму для выпечки – чтобы шарлотка или печенье не пригорали.