Пионы порадуют очень пышным цветением: какое удобрение для них выбрать

Правильный уход за цветами очень важен

Пионы — одни из самых первых летних цветов, которые распускаются на участке. Их яркие и пышные шапки видны издалека. Налюбоваться красотой этих цветов невозможно. Но чтобы пионы были действительно пышными, их нужно правильно удобрять.

Когда вы увидели, что из-под земли проклюнулись первые красные ростки, значит пора вносить удобрение. Для первой подкормки разведите в 10 л воды 1 ст. л. аммиачной селитры. Такой объем удобрения рассчитан на 1 куст. Затем насыпьте вокруг тонкий слой перегноя.

Следующую подкормку нужно провести, когда на пионе появятся бутоны. Смешайте по 0,5 ст. л. аммиачной селитры и суперфосфата и 0,3 ст. л. калийной соли. Полученную смесь разбросайте под кустом и прикопайте.

Когда пионы начнут цвести, снова используйте сухое удобрение.

Завершающая подпитка проводится после того, как завянет последний цветок. Смешайте 0,5 ст. л. суперфосфата и 0,3 ст. л. калийной соли и подкормите растение.

Обеспечить обильное цветение поможет удаление бутонов. Срезать их нужно при первых признаках увядания. В первые два года желательно оставлять минимум бутонов, чтобы пионы перенаправили энергию на развитие корневой системы.

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