Помидоры расти не будут: какие овощи нельзя сажать рядом с томатами

Некоторые растения могут затормозить рост помидоров, если растут на грядках неподалеку

При посадке овощей на огороде важно учитывать не только даты из посевного календаря огородника, а и внимательно выбирать соседей по грядке. Такая популярная культура, как помидоры, не со всеми растениями может ужиться.

Чтобы помидоры не перестали расти, правильно размещайте культуры рядом с ними на огороде. Подробнее об этом пишет Express.

Что нельзя сажать рядом с помидорами

Во-первых, плохой сосед – капуста. Растение семейства крестоцветных будет тормозить рост томатов. Обе культуры будут конкурировать за питательные вещества, но капуста способна поглотить большую их часть. Кроме того, она выделяет химическое вещество, которое блокирует всасывание микроэлементов из почвы томатами.

Не менее неудачным будет соседство помидоров с кабачками или огурцами. Пышная листва растений создает тень, в результате почва вокруг них высыхает дольше, чем вблизи томатов. Это увеличивает риск заражения мучнистой росой всех перечисленных растений.

Картофель и баклажаны также навредят вашей томатной грядке. Эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому подвержены одним и тем же болезням и вредителям. Проще говоря, в случае заражение кого-то из растений другие с большей вероятностью подхватят "недуг". Картофель может "поделиться" с томатами жуком и фитофторой.

Кукуруза – еще один плохой сосед для томатов. Кукурузная совка может уничтожить урожай помидоров в том числе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные дачники добавляют в почву перед посадкой томатов. Благодаря хитрости помидоры мгновенно идут в рост.